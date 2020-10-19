В Доме детского творчества г. Тосно проведено очередное профилактическое мероприятие по пожарной безопасности со школьниками.

Совсем немного времени до начала осенних каникул. Многие из детей остаются дома одни, в то время, пока родители будут на работе, поэтому о соблюдении правил пожарной безопасности забывать нельзя.

Чтобы предупредить несчастные случаи с детьми, представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Виталиной Шошиной посетили Дом детского творчества в г. Тосно.

В ходе беседы, особое внимание детей обратили на соблюдение правил пожарной безопасности в быту, особенно на кухне, также ребятам рассказала, как безопасно эксплуатировать электроприборы. Коснулись и профилактики пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнем. В ходе беседы школьники вспомнили о порядке действий в случае возникновения пожара, номерах экстренных служб, правилах тушения возгорания и многое другое.

Второй и самой увлекательной частью занятия стала викторина по пожарной безопасности в форме блиц опроса о действиях в экстренных ситуациях, где обучающиеся проявили свою активность и имеющиеся знания. Ребята задавали много важных вопросов инспекторам и получили на них развернутые ответы. В конце встречи, обучающиеся поблагодарили гостей и обещали соблюдать сами и требовать от своих близких выполнения правил пожарной безопасности.









