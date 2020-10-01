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Питерец.ру » Общество » Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»

Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
На днях, состоялось вступительное занятие с членами дружины «Юный пожарный» МКОУ «Красноборская СОШ» в новом учебном году.

На днях, состоялось вступительное занятие с членами дружины «Юный пожарный» МКОУ «Красноборская СОШ» в новом учебном году. Напомним, что ребята приняли присягу и стали членами дружины «Юный пожарный» 13 марта 2020 года.
В ходе встречи, представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко, инструктор ОГПС Кировского района Татьяна Колычева и старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Виталина Шошина подробно рассказали ребятам о целях и задачах, о совместных планах и мероприятиях. Дюповцы задавали интересующие их вопросы по теме «Профессия пожарный», некоторые из ребят выразили заинтересованность в последующем профессиональном обучении пожарному делу и не только. «Со своей стороны, мы приложим максимум усилий, чтобы помочь нашим юным пожарным определиться с планами на будущее и стать достойными продолжателями и помощниками в сфере пожарной безопасности, а сейчас будем учиться, учиться и еще раз учиться», - сказала Екатерина.
Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»

Источник: ВДПО Тосненского района
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