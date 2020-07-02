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Питерец.ру » Общество » Противопожарный инструктаж для пожилых людей

Противопожарный инструктаж для пожилых людей

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Противопожарный инструктаж для пожилых людей

В рамках реализации соглашения о совместной деятельности по предупреждению и тушению пожаров между Администрацией Форносовского городского поселения и Тосненским МО ВДПО проведены профилактические противопожарные рейды в местах, где проживают одинокие малоподвижные пожилые граждане, пенсионеры и инвалиды. В ходе подобных профилактических рейдов все больше пожилых людей узнают о правилах пожарной безопасности в быту.
Ввиду того, что у пожилых людей с возрастом замедляется скорость восприятия, снижается степень осознания опасности, в результате чего возрастает риск, что человек по собственной неаккуратности может стать причиной пожара.
В ходе проведенных противопожарных инструктажей представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Виталина Шошина и волонтер Алина Балычева не только напоминают о том, как не допустить пожар в доме, но и рассказывают о том, как действовать в случае возникновения возгорания, а также напоминают номера телефонов вызова пожарно-спасательной службы. К сожалению, далеко не у всех есть мобильные телефоны, чтобы те смогли оперативно вызвать спасательную службу в случае необходимости.
В заключение инструктируемым вручаются памятки, где указаны основные советы по соблюдению пожарной безопасности в жилье.
Противопожарный инструктаж для пожилых людей



Источник: ВДПО Тосненского района
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