Пожарный номер 01!

В целях недопущения возникновения пожаров по причине шалости детей, сегодня, 27 августа 2020 года, в детском саду №20 п. Войскорово Тосненского района представитель Тосненского МО ВДПО - Екатерина Петренко совместно с инструктором противопожарной профилактики ОГПС Кировского района - Татьяной Колычевой, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тосненскому району - Виталиной Шошиной и волонтером Алиной Балычевой с детьми из старшей группы провели беседу на тему «Правила пожарной безопасности» и «Правила поведения при пожаре».

Ребятам в игровой форме разъяснили, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара. В этом возрасте ребята лучше усваивают новые правила и, играя, стараются проявить свои знания. В ходе беседы дети на перебой рассказывали, какие правила пожарной безопасности они уже знают, а гостьи из пожарной службы напомнили ребятам о правильных действиях во время пожара, также детям было рассказано, к чему может привести баловство со спичками.

Ребята хором повторили номера телефонов пожарной службы и информацию, которую необходимо донести до диспетчера в случае вызова спасателей. Сегодняшняя встреча была очень интересной как для воспитанников, так и для сотрудников пожарной службы, потому что мероприятие проходило в игровом ключе, а также в виде диалога. Каждый ребенок хотел поделится своими знаниями о пожарной безопасности, а также задавали множество интересующих вопросов. В завершении, ребятам выдали памятные листовки по правилам пожарной безопасности, чтобы вечером дети смогли ознакомится с информацией, представленной в полученной листовке вместе с родителями.











