Частный сектор - визит продолжается.

Мы уже поднимали тему пожарной безопасности в частном секторе далеко не единожды. Что поделать, повышенная зона риска - слишком много источников практически открытого огня, для того чтобы можно было пускать дело на самотек.

Самая частая беда пожаров в том, что они начинаются не по какому-то невидимому расписанию, а в те моменты, когда люди меньше всего готовы к ним. Например, ночью или поздним вечером, когда все уже утомлены или вовсе видят десятый сон.

А вы знали, что достаточно пары вдохов продуктов горения, чтобы оказаться полностью дезориентированными в собственном доме, в котором казалось знаком каждый угол.

Для того, чтобы избежать подобного были разработаны автономные пожарные оповещатели - крошечные приборы, которые чутко реагируют на появление дыма и издают громкий звук, который служит предупредительным сигналом о грозящей опасности.

На этой неделе представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко и Виталина Шошина, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района посетили многодетные семьи и семьи с неблагополучными условиями проживания п. Трубников Бор. Основная задача визита - предупредить возникновение пожара, вручив автономные пожарные извещатели, рассказать о принципе их использования, а также провести профилактический противопожарный инструктаж.

Жителям поселка напомнили о том, как правильно себя вести в случае возникновения пожара, способах связи с пожарной службой, а также оставили краткие памятки с полезной информацией.

Это не последний выезд наших сотрудников по территории Тосненского района - они продолжат профилактические рейды, совмещенные с процессом бесплатной установки автономных извещателей в домах многодетных семей, семей с неблагополучными условиями жизни, одиноких пожилых людей и семей, признанных малоимущими.



