Школьники Форносово вспомнили правила пожарной безопасности

Пожар – это всегда беда. Чтобы ее избежать, надо знать основные правила поведения в случае возникновения пожара и причины, которые к нему приводят.

8 октября 2020 года, в МКОУ «Форносовская ООШ», расположенная в п. Форносово Тосненского района с учениками 2, 4 и 5-х классов прошли уроки пожарной безопасности, которые провели представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Виталиной Шошиной. Они напомнили ученикам о необходимости проявлять осторожность при обращении с огнём, уделять вопросам пожарной безопасности наибольшее внимание.

В простой и доступной форме, с приведением примеров из реальной жизни ребятам рассказали о причинах возникновения пожаров, о том, что чаще всего пожары возникают в жилых домах, а причина - нарушение правил обращения с огнем и несоблюдение техники безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Детская шалость стоит далеко не на последнем месте среди причин возникновения пожаров. Спички, зажигалки, новогодние петарды очень привлекательны для детей, но они часто становятся причиной огненной беды. В продолжение беседы и с целью закрепления материалов, ребятам был продемонстрирован видеофильм, который показывает, как себя вести нельзя и что необходимо делать в случае возникновения пожара.









