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Питерец.ру » Общество » Расчёты С-400 «Триумф» ЗВО прикрыли стратегические объекты Санкт-Петербурга и запада России

Расчёты С-400 «Триумф» ЗВО прикрыли стратегические объекты Санкт-Петербурга и запада России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Расчёты С-400 «Триумф» ЗВО прикрыли стратегические объекты Санкт-Петербурга и запада России

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе тренировки отработали прикрытие важных административных, промышленных и военных объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и западе страны.

В ходе тренировки по ряду объектов наносился массированный ракетный авиационный удар высокой сложности, который имитировали экипажи многоцелевых истребителей Су-35С и радиоэлектронные средства. Дежурные смены противовоздушной обороны осуществили обнаружение и электронное уничтожение целей, схожих по характеристикам с тактическими крылатыми ракетами и сверхзвуковыми бомбардировщиками условного противника. Всего было перехвачено более 120 объектов. Электронное поражение всех целей зафиксировала аппаратура объективного контроля.

Также в ходе тренировки расчёты в дневное и ночное время отработали смену позиционных районов, маскировку и оборудование новых позиций, перезарядку ракетами пусковых установок.

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