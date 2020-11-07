Расчёты С-400 «Триумф» ЗВО прикрыли стратегические объекты Санкт-Петербурга и запада России

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе тренировки отработали прикрытие важных административных, промышленных и военных объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и западе страны.

В ходе тренировки по ряду объектов наносился массированный ракетный авиационный удар высокой сложности, который имитировали экипажи многоцелевых истребителей Су-35С и радиоэлектронные средства. Дежурные смены противовоздушной обороны осуществили обнаружение и электронное уничтожение целей, схожих по характеристикам с тактическими крылатыми ракетами и сверхзвуковыми бомбардировщиками условного противника. Всего было перехвачено более 120 объектов. Электронное поражение всех целей зафиксировала аппаратура объективного контроля.

Также в ходе тренировки расчёты в дневное и ночное время отработали смену позиционных районов, маскировку и оборудование новых позиций, перезарядку ракетами пусковых установок.