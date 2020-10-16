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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти экипажи армейской авиации провели боевые стрельбы

В Ленобласти экипажи армейской авиации провели боевые стрельбы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО провели боевые стрельбы

Боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа нанесли ракетные и пушечные удары по объектам инфраструктуры условного противника.

В ходе полётов экипажи отдельного вертолётного полка, взлетали с аэродрома базирования «Пушкин» и над полигон Кингисеппский (Ленинградская область) выполняли задачу по уничтожению полноразмерных мишеней боевой техники и инженерных укреплений противника. Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 м с боковым креном до 45 градусов.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ком и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны противника использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

В учении принимали участие более 10 многоцелевых вертолётов Ми-8 МТВ-5-1, ударно-боевых вертолётов Ми-35М, а также Ми-28Н «Ночной охотник».

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