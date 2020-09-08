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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»

В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит» ЗВО проведут учение в Ленинградской области

В Ленинградской области стартовало учение с зенитным ракетным полком Ленинградской армии противовоздушной обороны военно-воздушных сил Западного военного округа.

Тактическое учение будет состоять из двух этапов. На первом этапе военнослужащие отработают мероприятия плана приведения дивизионов в высшие степени боевой готовности, а также мероприятия подготовки к ведению боевых действий в пределах позиционного района. На втором этапе подразделениям зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит» предстоит отработать вопросы ведения маневренных противовоздушных боев.

В рамках проведения учения боевые расчеты зенитной ракетной системы совершат марш на временные учебные позиции, преодолевая участки пересеченной местности, отражая атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника, а также выполнят комплекс мероприятий по маскировке специальной техники.

После прибытия на новую позицию военнослужащие отработают задачи ведения противовоздушного боя в ходе отражения массированного ракетного авиационного удара с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Одним из вопросов тактического учения будет посвящен отработке алгоритмов взаимодействия с радиотехническими подразделениями объединения по обеспечению огневых подразделений радиолокационной информацией.

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