Люди заражаются повторно

«Питерец.ру» отмечает, что в Ленинградской области растет число людей, зараженных коронавирусом. При этом какого-то взрыва заболеваемости в регионе нет. Однако коэффициент суточного прироста превышает средний по стране.

Так что заболевших в Ленобласти много. В последнее время в регионе встречаются и коллективные случаи заражения covid-19. Помимо этого, наблюдается картина с повторным заражением. У людей, которые уже переболели коронавирусом, он появляется вновь.

Губернатор Дрозденко распорядился перевести чиновников на дистанционный режим работы. Также глава региона поручил создать необходимый запас лекарственных препаратов и провести аудит имеющихся резервов. В регионе делают все возможное для борьбы с коронавирусом.