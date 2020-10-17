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Питерец.ру » Общество » Коронавирус в офисе

Коронавирус в офисе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Кто чаще заболевает коронавирусом?

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным Роспотребнадзора, больше всего заболевших коронавирусом было выявлено среди офисных работников. Об этом заявила Анна Попова – руководитель данной организации.

Также на заражение covid-19 влияют вредные привычки. Это курение и злоупотребление алкоголем, которые приводят к ослаблению организма. Такие люди становятся больше подвержены риску заражения.

Очень важно для граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также следить за чистотой рук. Такие защитные меры полностью исключают или заметно снижают вероятность заражения коронавирусом.

Напоминаем, что в России заметно увеличилось число зараженных covid-19. При этом власти не собираются вводить ограничения, которые существовали весной.

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