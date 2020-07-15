Тесты на COVID-19

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице тестирование на коронавирус прошли 1,5 млн. человек. Это 28% от всего населения города. Такие данные предоставили в Смольном. Сейчас в Петербурге находится 9184 больничных койки. При этом 851 койка предназначена для детей. В лечении больных COVID-19 принимают участие 23 стационара. В случае ухудшения ситуации число этих учреждений будет увеличено.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге равен 1,05. Нормой считается показатель до 1 включительно. Так что наблюдается незначительное превышение. В целом власти Северной столицы предпринимают необходимые шаги для борьбы с коронавирусной инфекцией. Напоминаем, что Петербург занимает 2 место в стране по числу заболевших коронавирусом.