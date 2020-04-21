Почему заболевших стало больше?

«Питерец.ру» отмечает, что в последнюю неделю заметно возросло количество людей, зараженных коронавирусом. При этом у 40% заболевших не выявлено никаких симптомов. Еще 30% переносят коронавирус в легкой форме – как обычное заболевание ОРВИ.

Что касается заметного увеличения числа зараженных, на то есть объективные причины. В стране расширили круг лиц, которые проходят проверку на коронавирус. Стали проверять даже тех людей, кто контактировал с больными ОРВИ. В итоге проверка большего числа народа дала определенный результат – выявили большее количество зараженных.

Специалисты прогнозируют, что спад коронавируса в России наступит уже к лету. Однако точных прогнозов сейчас не может дать никто.