Беглов о росте заболеваемости

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице продолжает расти число людей, заразившихся коронавирусом. По словам Александра Беглова, этот рост является незначительным, но все же сохраняется.

Губернатор отметил, что в городе открыли парки, а также отменили ряд других ограничений. Однако граждане проявляют беспечность и не соблюдают рекомендации. Все это приводит к ухудшению ситуации с коронавирусом.

Так что в Смольном готовятся к сложному сценарию. Особое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. Беглов также напомнил о том, что необходимость сохранять социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты по-прежнему сохраняется.

Напоминаем, что в Северной столице выявлено около 28 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом от инфекции умерло 1626 человек.