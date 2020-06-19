Беглов о второй волне коронавируса

«Питерец.ру» напоминает, что многие эксперты говорят о возможной второй волне коронавируса. Предполагают, что она начнется осенью этого года. Эту тему затронул и глава города Александр Беглов. На встрече с промышленниками и предпринимателями он высказался о том, что Петербургу нужно готовиться к этой второй волне.

Беглов также отметил, что в городе большое количество людей с пневмонией. Из них 90-95% – это пациенты с пневмонией, вызванной коронавирусом. Сфера здравоохранения города в настоящий момент перегружена.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Петербурге заболели 21,5 тыс. человек. При этом 756 человек умерли. Сейчас Петербург занимает пятое место среди регионов с наибольшим приростом заболеваемости.