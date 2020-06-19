ента новостей

11:22
Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль в аэропорту «Пулково» перед полетом на Сахалин
11:13
На Васильевском острове обокрали пенсионерку
11:08
На инцидент с самолетами в Пулково отреагировал депутат Госдумы Михаил Романов
10:00
Беглов о второй волне коронавируса
09:13
Евросоюз продлил санкции
01:31
Айверсон покинет «Зенит», контракты Айона, Ренфро и Альбиси заканчиваются
19:07
Стартовала регистрация на всероссийский форум «Выше Крыши»
19:04
В Санкт-Петербурге общественники в преддверии парада начал поздравлять ветеранов с 75-летием Великой Победы
19:01
Лауреатами государственной премии России в области науки и технологий стали сотрудники BIOCAD
18:57
На КАД между ЗСД и проспектом Энгельса изменится схема движения
18:53
В Петербурге задержали лжепожарных, которые обокрали пенсионерку
09:03
Реабилитация после коронавируса
08:59
Госпитализировать стали меньше
16:02
Фестиваль «Летние чтения»
15:45
44 тонны морского коктейля прошли ветеринарный контроль
15:42
Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции «Внимание! Воздух!»
15:40
В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку
15:31
295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю
14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
10:01
Выбор в пользу самообразования
09:40
Что с малым бизнесом?
15:12
В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ
14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
14:43
В Невском районе молодая девушка выпала с шестого этажа
11:40
В Петербурге задержали домушников
10:12
Восстановление турпотока
09:50
Игнорирование самоизоляции
15:02
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
13:54
В Ленобласти пьяный мужчина выстрелил в прохожего
13:44
В Ленобласти задержали пьяного автоугонщика
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов о второй волне коронавируса

Беглов о второй волне коронавируса

0
64
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dp.ru
Глава Петербурга заявил о необходимости быть готовым ко второй волне заражения коронавирусом

«Питерец.ру» напоминает, что многие эксперты говорят о возможной второй волне коронавируса. Предполагают, что она начнется осенью этого года. Эту тему затронул и глава города Александр Беглов. На встрече с промышленниками и предпринимателями он высказался о том, что Петербургу нужно готовиться к этой второй волне.

Беглов также отметил, что в городе большое количество людей с пневмонией. Из них 90-95% – это пациенты с пневмонией, вызванной коронавирусом. Сфера здравоохранения города в настоящий момент перегружена.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Петербурге заболели 21,5 тыс. человек. При этом 756 человек умерли. Сейчас Петербург занимает пятое место среди регионов с наибольшим приростом заболеваемости.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2020, 08:55
Беглов оставил ограничения
23-04-2020, 10:37
Беглов попросил денег
23-03-2020, 08:22
Не приезжайте в Петербург
16-03-2020, 10:13
Борьба с вирусом усиливается
13-04-2020, 09:35
Как обстоят дела с коронавирусом?
5-06-2020, 09:43
Как поведет себя рубль?

Происшествия на дорогах

0
188
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
291
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
590
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
1 007
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
Наверх