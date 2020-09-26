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Питерец.ру » Общество » Это вторая волна?

Это вторая волна?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Можно ли говорить о начале второй волны коронавируса?

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге и в стране вообще снова наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В связи с этим возникает вопрос о возможном начале новой волны.

В Роспотребнадзоре считают, что говорить о второй волне нельзя, поскольку не закончилась первая. В частности, об этом заявил один из заместителей главы организации Александр Горелов.

Он отметил, что пандемия коронавируса продолжается. Просто несколько меняется кривая заболеваемости. В итоге численность заболевших за сутки снижается или увеличивается. Сейчас происходит наложение коронавируса с сезонной эпидемией гриппа.

Напоминаем, что в России с начала пандемии зафиксировано более 1,136 млн. случаев коронавируса. От этой инфекции умерло более 20 тыс. человек.

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