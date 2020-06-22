ента новостей

10:42
За поправки или против?
10:11
Группа крови и коронавирус
23:57
Началось всё с неявки главного тренера армейцев не пресс-конференцию.
20:23
Жириновский прокомментировал счёт 10:1 в матче «Сочи» - «Ростов»
08:58
Коронавирус в опасной фазе?
08:57
Метро до полуночи?
19:09
Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы
19:07
Накануне Дня медицинского работника стартовал проект #ПитерПомогаетВрачам
19:04
В Петербурге стартовала серия музыкальных концертов ко Дню медицинского работника
11:22
Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль в аэропорту «Пулково» перед полетом на Сахалин
11:13
На Васильевском острове обокрали пенсионерку
11:08
На инцидент с самолетами в Пулково отреагировал депутат Госдумы Михаил Романов
10:00
Беглов о второй волне коронавируса
09:13
Евросоюз продлил санкции
01:31
Айверсон покинет «Зенит», контракты Айона, Ренфро и Альбиси заканчиваются
19:07
Стартовала регистрация на всероссийский форум «Выше Крыши»
19:04
В Санкт-Петербурге общественники в преддверии парада начал поздравлять ветеранов с 75-летием Великой Победы
19:01
Лауреатами государственной премии России в области науки и технологий стали сотрудники BIOCAD
18:57
На КАД между ЗСД и проспектом Энгельса изменится схема движения
18:53
В Петербурге задержали лжепожарных, которые обокрали пенсионерку
09:03
Реабилитация после коронавируса
08:59
Госпитализировать стали меньше
16:02
Фестиваль «Летние чтения»
15:45
44 тонны морского коктейля прошли ветеринарный контроль
15:42
Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции «Внимание! Воздух!»
15:40
В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку
15:31
295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю
14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
10:01
Выбор в пользу самообразования
09:40
Что с малым бизнесом?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Группа крови и коронавирус

Группа крови и коронавирус

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Существует ли взаимосвязь между осложнением от коронавируса и группой крови

«Питерец.ру» сообщает, что ученые из разных стран стали высказывать точку зрения относительно взаимосвязи между группой крови и смертностью от коронавируса. В частности, об этом утверждали китайские и американские специалисты.

Ученые из Ирана установили, что чаще всего от осложнения коронавируса умирают люди со II группой крови. Среди людей с III и IV группой крови смертность меньше. Реже всего умирают пациенты, имеющие кровь I группы.

Напоминаем, что в Петербурге со времени начала пандемии было зафиксировано более 22 тыс. случаев коронавируса. От этой инфекции в Северной столице умерло 840 человек. Власти города на Неве делают все возможное, чтобы остановить дельнейшее распространение вируса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-03-2020, 10:13
Борьба с вирусом усиливается
8-02-2020, 10:10
Проверка на коронавирус
29-01-2020, 09:05
Вакцины от коронавируса
29-05-2020, 09:47
Сколько людей не работает?
18-06-2020, 08:59
Госпитализировать стали меньше
4-06-2020, 09:50
Смертность в мае выросла

Происшествия на дорогах

0
338
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
426
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
689
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
1 099
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
Наверх