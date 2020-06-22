Группа крови и коронавирус

«Питерец.ру» сообщает, что ученые из разных стран стали высказывать точку зрения относительно взаимосвязи между группой крови и смертностью от коронавируса. В частности, об этом утверждали китайские и американские специалисты.

Ученые из Ирана установили, что чаще всего от осложнения коронавируса умирают люди со II группой крови. Среди людей с III и IV группой крови смертность меньше. Реже всего умирают пациенты, имеющие кровь I группы.

Напоминаем, что в Петербурге со времени начала пандемии было зафиксировано более 22 тыс. случаев коронавируса. От этой инфекции в Северной столице умерло 840 человек. Власти города на Неве делают все возможное, чтобы остановить дельнейшее распространение вируса.