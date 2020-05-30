Борьба с коронавирусом продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что за минувшие сутки в Петербурге от коронавируса исцелились 260 человек. Этих людей выписали из больницы. В Ленобласти исцелившихся от этой инфекции за сутки оказалось 111 человек. Всего же по России их было 8212 пациентов.

Итого общее число выздоровевших сейчас составляет порядка 167,5 тыс. человек. Можно смело утверждать, что пик коронавируса в России пройден. Рост количества заболевших заметно сократился. Это показывает, что принятые в стране ограничительные меры дали определенный положительный эффект.

Однако борьба с коронавирусной инфекцией по-прежнему продолжается. Региональные и федеральные власти работают над постепенным снятием ограничений. При этом идет выбор оптимальной стратегии.