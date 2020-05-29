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Питерец.ру » Общество » Сколько людей не работает?

Сколько людей не работает?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Сколько петербуржцев не работает из-за коронавируса?

«Питерец.ру» отмечает, что пандемия коронавируса привела к приостановке деятельности многих предприятий. По словам Александра Беглова, из-за введенных ограничений в городе не работает более 700 тыс. человек.

Губернатор подчеркнул, что в Петербурге около 250 тыс. различных организаций. Общая численность их сотрудников составляет 3,12 млн. человек. В настоящий момент работает только 180 тыс. предприятий. Это порядка 2,4 млн. человек. Остальные 720 тыс. жителей вынуждено не работают. Самой пострадавшей оказалась сфера услуг, в которой задействовано примерно 400 тыс. человек. Уровень безработицы в Северной столице вырос с 1,4% до 2,5%.

Напоминаем, что в Петербурге было зафиксировано более 14,8 тыс. случаев коронавируса. От этой инфекции умерло 167 человек.

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