Урок пожарной безопасности для никольских дошколят

Пожарная безопасность для детей – один из важных вопросов, которому должны уделять большое внимание воспитатели в детском саду и родители дома, а также специалисты пожарных служб. Грамотное поведение по предотвращению и во время возникновения критической ситуации может спасти жизнь.

Сегодня, 31 августа 2020 года, провести урок пожарной безопасности и напомнить основные правила пожаробезопасного поведения воспитанникам Никольского детского сада №11 пришли представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко, инструктор противопожарной профилактики ОГПС Кировского района Татьяна Колычева и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тосненскому району.

В ходе беседы с дошколятами проговорили правила поведения в случае возникновения пожара, основные причины, приводящие к возгоранию, а также вспомнили номер телефона экстренной службы. Чтобы урок безопасности не был монотонным и скучным, для ребят подготовили интересные загадки на противопожарную тематику.







