Ребятишки из п. Гладкое вспомнили правила пожарной безопасности

С целью предупреждения пожаров, профилактики гибели и травматизма детей на пожарах представители Тосненского МО ВДПО совместно с инструктором противопожарной профилактики ОГПС Кировского района Татьяной Колычевой с воспитанниками детского сада п. Гладкое Тосненского района Ленинградской области провели беседу по правилам пожарной безопасности и основных действиях при возникновении пожара.

В ходе беседы, гостьи напомнили ребятам о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует себя вести в случае пожара. А также сотрудники пожарной службы приготовили для воспитанников интересные и познавательные вопросы по основам безопасности, в процессе чего состоялась увлекательная беседа с детьми. Ребятам объяснили, почему «спички - детям не игрушка», что игра с огнем очень опасна, огонь приносит много добра, но без присмотра может превратиться в жестокого врага человека, принося беды и несчастья. Детям также напомнили номера экстренных служб и что необходимо сообщить диспетчеру в случае вызова.

В завершении урока ребятам раздали памятки по пожарной безопасности с алгоритмом действий на случай пожара.



