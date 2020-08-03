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Питерец.ру » Общество » Я рисую на асфальте, я рисую – 01!

Я рисую на асфальте, я рисую – 01!

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Сегодня, в гости к воспитанникам детского сада № 37 п. Сельцо о правилах пожарной безопасности пришли рассказать представители Тосненского МО ВДПО

Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности, вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных ситуациях является главной целью при проведении профилактических мероприятий с детьми. Встречи работников Тосненского МО ВДПО с детьми уже стали традиционными, главная цель которых обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить их осторожности.
Сегодня, 3 августа, в гости к воспитанникам детского сада № 37 п. Сельцо Тосненского района Ленинградской области о правилах пожарной безопасности наглядно и интересно, пришли рассказать представитель Тосненского МО ВДПО - Екатерина Петренко и волонтер – Алина Балычева, которая является членом команды ДЮП «Новолисинские кадеты».
Дать понять детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом, развить умение реально оценивать возможную опасность и воспитать чувство осторожности и самосохранения, напомнив основные правила пожарной безопасности, которые помогут избежать пожара, а также разобрав алгоритм действий в случае возникновения пожара – вот основные вопросы, которые разбирали детишки со своими гостьями. Чтобы изученный материал лучше усвоился ребятишкам раздали мелки, и каждый воспитанник изобразил свое представление о пожарной службе, кто-то нарисовал дом в огне, кто-то большую красную пожарную машину, а кто-то писал номера службы спасения. В завершении беседы малыши с легкостью рассказали изученные правила пожарной безопасности.
С ребятишками нужно как можно чаще повторять правила пожарной безопасности, а родителям на своем примере показывать осторожное обращение с огнем. Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.
Я рисую на асфальте, я рисую – 01!


Источник: ВДПО Тосненского района
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