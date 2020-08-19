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Питерец.ру » Общество » Задача – максимальный охват населения!

Задача – максимальный охват населения!

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Задача – максимальный охват населения!

Чтобы уберечь население от распространенных ошибок и помочь защитить свое жилье от пожара, представителями пожарных служб регулярно проводятся профилактические рейды, подворовые обходы и сборы граждан.
Так, сегодня сотрудники Тосненского МО ВДПО совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, инструктором противопожарной профилактики ОГПС Кировского района и представителем администрации Никольского городского поселения провели профилактический рейд по домам частного сектора и многоквартирным жилым домам г. Никольское, в ходе которого обучали население мерам пожарной безопасности.
Цель мероприятия - доведение до горожан основных правил пожарной безопасности в быту, при использовании газовых приборов и электроприборов. Довольно большое число жителей с пониманием относятся к визиту гостей, однако многие двери так и остались закрытыми. Таким гражданам в почтовые ящики разложили памятки, в которых указан алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций с номерами телефона пожарной службы, а также основные причины возникновения пожаров.
Задача – максимальный охват населения!







Источник: ВДПО Тосненского района
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