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Питерец.ру » Общество » Профилактический рейд по частному сектору

Профилактический рейд по частному сектору

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Что нужно сделать, чтобы пожаров стало меньше сегодня и в ближайшем будущем

Что нужно сделать, чтобы пожаров стало меньше сегодня и в ближайшем будущем, как повысить эффективность профилактики и борьбы с пожарами в различных сферах деятельности человека?
Успех решения этой сложной и многогранной проблемы зависит от целого ряда факторов, тем не менее представляется целесообразным обратиться еще раз к простому и понятному тезису о том, что простая аккуратность и бытовая культура жителей могут защитить любой объект или город от пожаров лучше, чем сотня пожарных команд. Поэтому давайте постараемся всегда помнить, что пожар проще предотвратить, чем потушить!
В рамках реализации соглашения о совместной деятельности по предупреждению и тушению пожаров между Администрацией Форносовского городского поселения и Тосненским МО ВДПО, 3 июля, проведен очередной профилактический рейд по частному сектору, в ходе которого, жители прослушали противопожарный инструктаж.
Представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Виталина Шошина и волонтер Алина Балычева осмотрели жилые помещения на соответствие требованиям пожарной безопасности. Особое внимание было уделено печному отоплению и газовому оборудованию жилых домов, а также состоянию электропроводки и электрооборудования.
Сотрудники пожарной службы напомнили гражданам Форносовского городского поселения о том, что перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию, разъяснили основные правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов и правил безопасного использования печного отопления, газового оборудования, правила поведения при возникновении возгорания, а также напомнили родителям о том, что недопустимо оставлять детей без присмотра взрослых.
В заключение гражданам были вручены памятки, где указаны телефоны пожарной службы и основные правила пожарной безопасности.
Профилактический рейд по частному сектору



Источник: ВДПО Тосненского района
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