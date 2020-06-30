Это должен знать каждый!

Мы часто сталкиваемся с тем, что во время общения с людьми, выясняется, что те не знают номера телефонов пожарной службы. А ведь так просто запомнить «112» или «101». Каждый думает: «Меня эта беда никогда не коснется». Чего уж говорить о том, какие действия человек предпримет в случае возникновения возгорания. Одной из приоритетных задач Тосненского МО ВДПО и Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района заключается в том, чтобы научить детей и взрослых правилам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара, постоянно напоминать гражданам об опасности разведения огня в особый пожароопасный период.

На протяжении нескольких дней сотрудники Тосненского МО ВДПО, сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района совместно с волонтерами, на автобусных остановках, информационных стендах, возле администраций поселений и поселковых магазинов размещали информационные плакаты по пожарной безопасности, в которых указаны номера телефона экстренной службы, основные правила пожаробезопасного поведения и правила поведения на случай возникновения возгорания.

Целью данных мероприятий является доведение до максимального количества жителей информации о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и о последствиях, наступающих в результате неосторожного обращения с огнём, а также напоминание номера телефона пожарной службы.





