Самая высокая смертность по коронавирусу

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург оказался регионом с самым высоким уровнем летальности по коронавирусу. Причем это касается масштабов всей России, а не только СЗФО. На сегодняшний день в Северной столице умирает 6,66% заразившихся. В общем по стране этот показатель составляет 1,72%.

Второе и третье место по уровню летальности заняли Дагестан и Севастополь. Там смертность от covid-19 составляет 4,56% и 3,81%. Так что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах по-прежнему остается напряженной. Что касается Ленобласти, здесь дела обстоят получше. Уровень летальности в этом регионе ниже общероссийского и составляет 1,18%.

Напоминаем, что специалисты ожидают второй волны коронавируса. Она может начаться этой осенью или зимой.