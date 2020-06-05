Как поведет себя рубль?

«Питерец.ру» отмечает, что специалисты предрекают неизбежность второй волны пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, она должна начаться осенью этого года. Естественно, что подобная ситуация окажет влияние на нефтяные котировки и курс рубля.

Если вторая волна пандемии завершится к ноябрю, то российская валюта упадет до отметки 90 рублей за доллар. При этом уровень годовых потерь для экономики РФ составит 8%. При наихудшем раскладе за доллар будут давать более 100 рублей, а потери ВВП составят 11%.

Что касается второй вспышки коронавируса, ожидается, что она будет слабее первой. Насколько эти прогнозы окажутся реальными, мы увидим через некоторое время. Во время первой волны коронавируса тоже были прогнозы, но многие из них носили ошибочный характер.