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Питерец.ру » Общество » Что с антителами к Covid-19

Что с антителами к Covid-19

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В каких регионах у людей больше антител к коронавирусу?

«Питерец.ру» сообщает, что выявлены регионы, где больше всего людей с антителами к коронавирусу. В числе лидеров оказались Татарстан, Тульская область и Петербург. При этом тесты проведены далеко не во всех субъектах федерации. Пока были охвачены 26 регионов. Потому лидеры здесь могут в дальнейшем поменяться.

В Татарстане антитела были обнаружены у 31,5% тестируемых граждан. В Тульской области этот показатель составил 27,8%, в Петербурге – 26%. Совсем немного от тройки лидеров отстала Тюменская область. Там антитела обнаружили у 24,5% обследуемых людей. Исследования в этой сфере продолжаются. Специалисты активно работают во многих направлениях. Для победы над коронавирусом задействованы серьезные силы.

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