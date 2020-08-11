Что с антителами к Covid-19

«Питерец.ру» сообщает, что выявлены регионы, где больше всего людей с антителами к коронавирусу. В числе лидеров оказались Татарстан, Тульская область и Петербург. При этом тесты проведены далеко не во всех субъектах федерации. Пока были охвачены 26 регионов. Потому лидеры здесь могут в дальнейшем поменяться.

В Татарстане антитела были обнаружены у 31,5% тестируемых граждан. В Тульской области этот показатель составил 27,8%, в Петербурге – 26%. Совсем немного от тройки лидеров отстала Тюменская область. Там антитела обнаружили у 24,5% обследуемых людей. Исследования в этой сфере продолжаются. Специалисты активно работают во многих направлениях. Для победы над коронавирусом задействованы серьезные силы.