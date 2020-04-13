Как обстоят дела с коронавирусом?

Коронавирусная инфекция распространяется по территории России. На данный момент в стране зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения этой болезнью. Большая часть приходится на Москву.

В Петербурге дела обстоят заметно лучше. За все это время в Северной столице и Ленобласти зафиксировано почти 700 случаев коронавируса. Сейчас в городе на Неве на карантине находятся 5,5 тыс. человек. В целом власти контролируют ситуацию.

«Питерец.ру» напоминает, что режим самоизоляции продлится до 30 апреля. При этом регионы могут принимать самостоятельные решения, руководствуясь ситуацией на местах. Однако, по оценкам специалистов, пока пик заболеваемости в России не достигнут. Так что вряд ли ограничительные меры будут сняты раньше 30 апреля.