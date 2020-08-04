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Питерец.ру » Общество » Будет грипп и коронавирус?

Будет грипп и коронавирус?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
old.gb2mgn74.ru
Беглов назвал важную задачу для сферы здравоохранения

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы сформулировал задачу для городской сферы здравоохранения. По словам Беглова, необходимо предотвратить, чтобы вторая волна коронавируса наложилась на сезонную эпидемию гриппа. Это может привести к достаточно опасной ситуации.

В городе предпринимают необходимые меры. Для этого власти желают вакцинировать от гриппа как минимум 60% граждан. Это позволит защитить людей от вспышки заболеваемости. Что касается коронавируса, то сейчас в Петербурге преодолевают последствия первой волны. Однако осенью вполне может начаться и вторая. Хотя точных прогнозов по коронавирусу не может дать никто, в городе готовятся к различным вариантам развития событий.

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