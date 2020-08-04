Будет грипп и коронавирус?

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы сформулировал задачу для городской сферы здравоохранения. По словам Беглова, необходимо предотвратить, чтобы вторая волна коронавируса наложилась на сезонную эпидемию гриппа. Это может привести к достаточно опасной ситуации.

В городе предпринимают необходимые меры. Для этого власти желают вакцинировать от гриппа как минимум 60% граждан. Это позволит защитить людей от вспышки заболеваемости. Что касается коронавируса, то сейчас в Петербурге преодолевают последствия первой волны. Однако осенью вполне может начаться и вторая. Хотя точных прогнозов по коронавирусу не может дать никто, в городе готовятся к различным вариантам развития событий.