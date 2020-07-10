Повысилась смертность

«Питерец.ру» сообщает, что в июне текущего года в Северной столице был зафиксирован наиболее высокий показатель смертности за последние 10 лет. В городе на Неве ушло из жизни 7106 человек. Это гораздо больше, чем в первый летний месяц 2019 года, когда умерло 4575 людей.

Безусловно, ситуация с повышением смертности в определенной степени обусловлена и пандемией коронавируса. Петербург занимает второе место в России по количеству заражений. Всего в Северной столице было зафиксировано 26681 случай коронавируса. От этой инфекции в Петербурге умерло 1520 человек.

Однако на повышение смертности в июне могли повлиять и другие факторы. Так что причиной этого стал не только коронавирус. Люди умирали и от других заболеваний. К тому же определенное влияние оказали стрессы и страхи, вызванные ограничительными мерами и режимом самоизоляции.