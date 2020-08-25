В Пулково прошли ветеринарный контроль игрунки

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели предполётный ветеринарный контроль игрунки обыкновенной.

Обезьяна была отправлена воздушным транспортом частным лицом из Санкт-Петербурга и следовала в адрес жителя Омской области.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных инспекторами Управления Россельхознадзора, нарушений выявлено не было, и игрунка продолжила движение в адрес получателя.

Игрунка обыкновенная – небольшая (весом около 250 грамм) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.