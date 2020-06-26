В Пулково ветеринарный контроль прошли кенгуру Беннетта и игрунка

25 июня в грузовом терминале аэропорта «Пулково» должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль кенгуру Беннетта и игрунки обыкновенной.

Животные прибыли из зоопарка Ростова-на-Дону и направлялись в Ленинградский зоопарк.

В результате ветеринарного контроля специалистами Управления было установлено, что животные транспортируются в соответствии с установленными правилами. В сопроводительных документах нарушений также выявлено не было, и кенгуру с обезьяной продолжили свой путь в зоопарк Северной столицы.

Кенгуру Беннетта – вид древесных кенгуру, обитающий на полуострове Кейп-Йорк на севере Австралии. Вес взрослых особей достигает 14 кг.

Игрунка обыкновенная – небольшая (весом около 250 грамм) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.