ента новостей

16:27
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в двух районах города
12:47
ЦВЗ «Манеж» открылся для посетителей
12:17
В Петербурге число банкротов физлиц выросло на 48%
12:15
За полгода в Пулково прошли ветеринарный контроль десятки тысяч животных
12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
12:03
В Ленобласти сожгли семь самосвалов
10:29
Правила грибника
10:05
Развод после 4-5 лет – как его предотвратить?
23:20
Кевин Пангос – значимый новичок «Зенита»
19:12
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
16:01
Вадим Гришков выдвинут в губернаторы Ленобласти от КПРФ, но все ли этому рады?
13:30
Профилактический рейд по частному сектору
11:38
День семьи, любви и верности в Историческом парке «Россия – моя история»
11:05
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
10:11
Подержанные машины дешевеют
09:47
ЕГЭ по русскому
00:52
Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020
23:46
«Спартак» проиграл «Тамбову»: виновато ли судейство?
09:16
Спрос на услуги частных клиник упал
09:00
Сдавать ли экзамен с температурой?
22:24
Ренфро вслед за Айоном покинул баскетбольный «Зенит»
13:47
Центры занятости открыли в Ленобласти
12:20
В Петербурге пункты сдачи ЕГЭ подготовлены вовремя
12:13
В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку
11:22
В Петербурге после пожара обгаружили два трупа
11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
10:34
Идеальная разница в возрасте для супругов
10:11
Кто будет соперничать с Дрозденко?
19:45
Киностудия «Ленфильм» вносит свой вклад в защиту окружающей среды
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » За полгода в Пулково прошли ветеринарный контроль десятки тысяч животных

За полгода в Пулково прошли ветеринарный контроль десятки тысяч животных

0
79
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
Десятки тысяч животных прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале  аэропорта Пулково за первые шесть месяцев 2020 года

В течение первых шести месяцев 2020 года в грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям осуществили ветеринарный контроль десятков тысяч животных.

С начала года ветконтроль прошло большое количество домашних животных: 313 собак, 69 кошек, 4 декоративных ежа,  20 кроликов, почти 100 декоративных грызунов, около 2 тысяч попугаев и других декоративных птиц, более 45 тысяч аквариумных рыб, филин, хорёк и шетландский пони.

Через грузовой терминал «Пулково» проходили и животные, необходимые для осуществления сельскохозяйственной и других видов деятельности. Так, в Ленинградскую область за полгода привезли 12 тысяч племенных суточных утят и почти 500 гусят. Также в одно из НИИ Ленинградской области привезли 4 макаки-резус, а всего в Пулково проконтролировали почти 500 лабораторных животных.

Также из Санкт-Петербурга воздушным транспортом в больших количествах отправляются в другие регионы России и экзотические животные. За 6 месяцев Северную столицу покинули более 2 тысяч декоративных улиток, более 100 черепах, почти 8 тысяч медицинских пиявок, 3 паука-птицееда, почти 300 лягушек, аксолотлей и других декоративных амфибий.

Кроме того, в 2020 году должностные лица Управления осуществили ветеринарный контроль при перемещении 4 животных Ленинградского зоопарка. Так, в зоопарк поступили забайкальский манул, игрунка обыкновенная и кенгуру Беннетта, а белорукий гиббон улетел на Камчатку.

Все перечисленные животные успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию в адреса получателей.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-05-2020, 13:05
За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах
25-06-2020, 15:33
В аэропорту «Пулково» проконтролировали ввоз в Петербург 56 попугаев
5-09-2019, 14:57
В Пулково провели ветеринарный контроль лабораторных мышей
5-02-2020, 11:35
Более 20 тысяч мальков африканского клариевого сома прошли ветеринарный контроль в «Пулково»
25-05-2020, 20:43
Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак
17-04-2020, 20:02
В «Пулково» проведен ветеринарный контроль кроликов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
155
Вчера, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
0
312
3-07-2020, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
459
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
Наверх