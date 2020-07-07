За полгода в Пулково прошли ветеринарный контроль десятки тысяч животных

В течение первых шести месяцев 2020 года в грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям осуществили ветеринарный контроль десятков тысяч животных.

С начала года ветконтроль прошло большое количество домашних животных: 313 собак, 69 кошек, 4 декоративных ежа, 20 кроликов, почти 100 декоративных грызунов, около 2 тысяч попугаев и других декоративных птиц, более 45 тысяч аквариумных рыб, филин, хорёк и шетландский пони.

Через грузовой терминал «Пулково» проходили и животные, необходимые для осуществления сельскохозяйственной и других видов деятельности. Так, в Ленинградскую область за полгода привезли 12 тысяч племенных суточных утят и почти 500 гусят. Также в одно из НИИ Ленинградской области привезли 4 макаки-резус, а всего в Пулково проконтролировали почти 500 лабораторных животных.

Также из Санкт-Петербурга воздушным транспортом в больших количествах отправляются в другие регионы России и экзотические животные. За 6 месяцев Северную столицу покинули более 2 тысяч декоративных улиток, более 100 черепах, почти 8 тысяч медицинских пиявок, 3 паука-птицееда, почти 300 лягушек, аксолотлей и других декоративных амфибий.

Кроме того, в 2020 году должностные лица Управления осуществили ветеринарный контроль при перемещении 4 животных Ленинградского зоопарка. Так, в зоопарк поступили забайкальский манул, игрунка обыкновенная и кенгуру Беннетта, а белорукий гиббон улетел на Камчатку.

Все перечисленные животные успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию в адреса получателей.