Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели

2 июня должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в Грузовом терминале аэропорта Пулково провели ветеринарный контроль 20 тыс. единиц молоди радужной форели.

Продукция поступила в Санкт-Петербург из Латвии автомобильным транспортом и предназначалась для отправки в адрес сельскохозяйственного предприятия Ленинградской области.

После успешного прохождения проверочных мероприятий специалистами Россельхознадзора вся рыба была допущена к дальнейшему следованию.