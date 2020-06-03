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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели

Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Сотрудники Управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Петербург 20 тыс. единиц молоди форели

2 июня должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в Грузовом терминале аэропорта Пулково провели ветеринарный контроль 20 тыс. единиц молоди радужной форели.

Продукция поступила в Санкт-Петербург из Латвии автомобильным транспортом и предназначалась для отправки в адрес сельскохозяйственного предприятия Ленинградской области.

После успешного прохождения проверочных мероприятий специалистами Россельхознадзора вся рыба была допущена к дальнейшему следованию.

Источник: Россельхознадзор
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