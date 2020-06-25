В аэропорту «Пулково» проконтролировали ввоз в Петербург 56 попугаев

В грузовом терминале аэропорта «Пулково» специалистами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был осуществлён ветеринарный контроль 56 попугаев.

Птицы прибыли воздушным транспортом из Крыма и направлялись в адрес одного из зоомагазинов Санкт-Петербурга. В число привезённых попугаев вошли 25 волнистых, 10 неразлучников, 10 кареллов, 5 какариков, 2 розеллы и 4 ожереловых попугая.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что все птицы прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов. После прохождения ветеринарного контроля попугаи были допущены к дальнейшему следованию.