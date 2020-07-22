В Пулково прошли ветеринарный контроль 30 ампуллярий

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль 30 ампуллярий – аквариумных улиток.

Отправителем улиток выступил индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, а получателем - предприниматель из Ханты-Мансийского автономного округа.

В ходе проверочных мероприятий нарушений выявлено не было, «живой» груз был допущен к дальнейшему следованию.

Ампуллярия – пресноводная улитка, обитающая в тропиках Азии и Южной Америки. Популярна среди аквариумистов, так как не только имеет декоративную ценность, но и способна очищать стенки аквариума от водорослей.