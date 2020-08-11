Петербуржцев просят помочь больницам

Сезон отпусков продолжается, поэтому «Фонд Доноров» вновь зовет жителей Петербурга помочь пациентам городских больниц. 13 августа состоится очередная донорская акция - 6 отделений переливания крови ждут неравнодушных горожан, чтобы восполнить нехватку крови и её компонентов для переливания. Медики готовы принять доноров с любой группой крови, как первичных, так и кадровых.

Участниками акции традиционно станут студенты, работающая молодёжь и другие неравнодушные петербуржцы. Врачи призывают обязательно ознакомиться с противопоказаниями к донорству перед посещением ОПК (отделение переливания крови), а также проверить донорский светофор, где указала актуальная информация о том, какой группы крови и резус-фактора в отделении меньше всего, чтобы не потратить время впустую.

В некоторых отделениях предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей. Кроме того, на всех пунктах переливания строго соблюдаются все правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты.

«Петербург - город добрых людей и добрых дел. Это доказывают каждый день наши любимые доноры. И вот мы снова зовем их на помощь. Шесть пунктов переливания - шесть больниц, пациентам которых сейчас очень нужна донорская поддержка. Если у вас нет противопоказаний, а есть большое желание быть полезным, присоединяйтесь к донорскому движению - будем помогать вместе», - призывает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

«Фонд Доноров» подготовил для всех доноров приятные памятные сувениры. Кроме того, первичным донорам вручат донорские книжки, куда пойдут все записи о донациях.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Где можно сдать кровь и её компоненты 13 августа:

· ПСПбГМУ им. Павлова

Адрес: м. Петроградская. Ул. Л.Толстого, д. 19, корп. 53

Время приёма доноров: 08:30-12:00

Обязательно зарегистрироваться на сайте отделения: https://www.1spbgmu.ru/ru/donor

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

· Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова

Адрес: м. Озерки пр. Луначарского, д. 47

Время приёма доноров: 09:00-12:00

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

· Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови Кировский район

Адрес: м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 (вход сейчас через служебный)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе иметь паспорт, принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистраций

· Городская больница №26, отделение переливания крови

Адрес: м.Озерки. Северный пр., 1

Время приёма доноров: 08:30-11:30

При себе иметь паспорт, принимают с любой пропиской

· Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого

Адрес: Пискаревский пр., д.47, пав.26, 1 этаж

Время приёма доноров: 10:00-12:30 вторник/четверг

При себе иметь паспорт, принимают с любой пропиской

· Городская больница Святого Великомученика Георгия, отделение переливания крови

Адрес: м. Московская. ул. Костюшко, д. 2

Время приёма доноров: 9:00-12:00

При себе иметь паспорт и СНИЛС ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если нет местной прописки, с собой полис ОМС с прикреплением к поликлинике Санкт-Петербурга.

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Если вы хотите помочь и принять участие в донорской акции, оставьте свои контактные данные, которые будут переданы в отделения переливания (кроме отделения ПСПбГМУ им. Павлова), чтобы не создавать очередей и сделать эту акцию максимально безопасной: https://forms.gle/NGEZhzhKgsX7Sitg6

Акция проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.