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Питерец.ру » Общество » Петербуржцев просят помочь больницам

Петербуржцев просят помочь больницам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сезон отпусков продолжается, поэтому «Фонд Доноров» вновь зовет жителей Петербурга помочь пациентам городских больниц

Сезон отпусков продолжается, поэтому «Фонд Доноров» вновь зовет жителей Петербурга помочь пациентам городских больниц. 13 августа состоится очередная донорская акция - 6 отделений переливания крови ждут неравнодушных горожан, чтобы восполнить нехватку крови и её компонентов для переливания. Медики готовы принять доноров с любой группой крови, как первичных, так и кадровых.

Участниками акции традиционно станут студенты, работающая молодёжь и другие неравнодушные петербуржцы. Врачи призывают обязательно ознакомиться с противопоказаниями к донорству перед посещением ОПК (отделение переливания крови), а также проверить донорский светофор, где указала актуальная информация о том, какой группы крови и резус-фактора в отделении меньше всего, чтобы не потратить время впустую.

В некоторых отделениях предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей. Кроме того, на всех пунктах переливания строго соблюдаются все правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты.

«Петербург - город добрых людей и добрых дел. Это доказывают каждый день наши любимые доноры. И вот мы снова зовем их на помощь. Шесть пунктов переливания - шесть больниц, пациентам которых сейчас очень нужна донорская поддержка. Если у вас нет противопоказаний, а есть большое желание быть полезным, присоединяйтесь к донорскому движению - будем помогать вместе», - призывает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

«Фонд Доноров» подготовил для всех доноров приятные памятные сувениры. Кроме того, первичным донорам вручат донорские книжки, куда пойдут все записи о донациях.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Где можно сдать кровь и её компоненты 13 августа:

· ПСПбГМУ им. Павлова

Адрес: м. Петроградская. Ул. Л.Толстого, д. 19, корп. 53

Время приёма доноров: 08:30-12:00

Обязательно зарегистрироваться на сайте отделения: https://www.1spbgmu.ru/ru/donor 

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

· Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова

Адрес: м. Озерки пр. Луначарского, д. 47

Время приёма доноров: 09:00-12:00

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

· Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови Кировский район

Адрес: м. Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 (вход сейчас через служебный)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе иметь паспорт, принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистраций

· Городская больница №26, отделение переливания крови

Адрес: м.Озерки. Северный пр., 1

Время приёма доноров: 08:30-11:30

При себе иметь паспорт, принимают с любой пропиской

· Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого

Адрес: Пискаревский пр., д.47, пав.26, 1 этаж

Время приёма доноров: 10:00-12:30 вторник/четверг

При себе иметь паспорт, принимают с любой пропиской

· Городская больница Святого Великомученика Георгия, отделение переливания крови

Адрес: м. Московская. ул. Костюшко, д. 2

Время приёма доноров: 9:00-12:00

При себе иметь паспорт и СНИЛС ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если нет местной прописки, с собой полис ОМС с прикреплением к поликлинике Санкт-Петербурга.

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Если вы хотите помочь и принять участие в донорской акции, оставьте свои контактные данные, которые будут переданы в отделения переливания (кроме отделения ПСПбГМУ им. Павлова), чтобы не создавать очередей и сделать эту акцию максимально безопасной: https://forms.gle/NGEZhzhKgsX7Sitg6

Акция проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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