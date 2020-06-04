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Питерец.ру » Общество » Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства

Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства

С 8 по 15 июня в рамках Всемирного дня донора крови (World Blood Donor Day) в нашей стране пройдет Всероссийская донорская неделя. Санкт-Петербург не останется в стороне и поддержит акцию. «Фонд Доноров» приглашает всех отметить праздник и сдать кровь на пунктах переливания, которые особенно нуждаются в донорской помощи.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови. Центры переливания в свою очередь делают все возможное, что организовать безопасное пребывание доноров.

«Пациенты городских больниц по-прежнему ежедневно нуждаются в донорской помощи. Мы рассчитывали, что после ослабления режима самоизоляции коридоры пунктов переливания заполнятся желающими сдать кровь, но пока ситуация остается тяжелой. Поэтому сейчас мы призываем тех, кто не входит в группы риска и имеет такую возможность, посетить донорские центры», - отмечает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими и другими заболеваниями окажется под угрозой. Кроме того, сейчас в Петербурге есть особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и доноров плазмы COVID-19.

В учреждениях Службы крови и раньше всегда была обеспечена безопасность доноров, а сейчас меры кратно усилены: персонал проходит дополнительную проверку, донорам измеряют температуру, дают маски и доступ к санитайзеру, помещения проветривают и обеззараживают. Также единовременно в отделениях переливания не может находиться более 50 человек.

Желающих помочь ждут на 6 пунктах переливания крови, участвующих в акции. Список отделений переливания крови на сайте «Фонда Доноров».

Справка: Всемирный день донора крови учрежден на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2005 году и ежегодно проводится 14 июня. В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

В 2020 кампания по случаю Всемирного дня донора в этом году посвящена теме «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». В центре внимания кампании будет личный вклад каждого донора в охрану здоровья окружающих людей.

Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Важно обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС, в некоторых ОПК требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и утром перед дотацией необходимо легко позавтракать.
Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Источник: Фонд Доноров
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