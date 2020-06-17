295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю

На пункты переливания в рамках акции пришло около 700 человек. 655 из них стали донорами. Медикам удалось собрать 295 литров донорской крови, это поможет в лечении почти 1500 пациентов.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови.
Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими и другими заболеваниями окажется под угрозой. Кроме того, сейчас в Петербурге есть особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и донорах плазмы, переболевших COVID-19.
В Службе крови и раньше всегда была обеспечена безопасность доноров. Сейчас меры безопасности усилены: персонал проходит дополнительную проверку, донорам измеряют температуру, предоставляют маски и дезинфицирующие средства, помещения проветривают и обеззараживают. Единовременно в отделениях переливания может находиться не более 50 человек.
Желающих помочь ждут на 6 пунктах переливания крови, участвующих в акции:
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Принимают доноров с 08:30 до 12.00. Максимум 50 человек, с паспортом РФ. Особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и доноров плазмы COVID-19.
Адрес: улица Льва Толстого дом 19 корпус 53, вход с правого крыла здания. Телефон: +7 812 429-24-13
Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова
Принимают доноров с 08:30 до 12.00. Максимум 50 человек, с паспортом РФ. Особая необходимость в донорах 1(-), 3(-) групп крови.
Адрес: проспект Луначарского, дом 47. Телефон: +7 812 558-65-30
Городская клиническая больница №31
Принимают доноров с 08:30 до 12:00. Максимум 30 человек, с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС. Необходимы все группы крови.
Адрес: Проспект Динамо, дом 3. Телефон: +7 812 235-73-81
E-mail: opk31.spb@mail.ru
Прием доноров осуществляется только по записи on-line spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html
Городской клинический онкологический диспансер
Принимают доноров с 9.00 до 11.00. Максимум 25 человек, с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС. Необходимы все группы крови.
Адрес: Проспект Ветеранов, дом 56 (ст. метро "Проспект Ветеранов", а затем 15-20 минут пешком или одна остановка на любом транспорте в сторону улицы Лени Голикова). Телефон: 7 812 607-06-71
E-mail: opk@gkod.spb.ru
Городская больница Святого Великомученика Георгия
Принимают доноров с 9.00 до 12.00. Максимум 20 человек, с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС. Необходимы все группы крови, в особенности 1, 2 всех резусов и доноров плазмы COVID-19.
Адрес: Северный проспект, 1. Телефон: +7 812 576-51-72.
Прием доноров только по записи по телефону ОПК или ВК vk.com/spbdonors
Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого
Принимают доноров: с 10.00 до 12.30. Максимум 30 человек, с паспортом РФ.
Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1 этаж.
Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС, в некоторых ОПК требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и утром перед дотацией необходимо легко позавтракать.