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Питерец.ру » Общество » 295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю

295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю

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Опубликовал: Питерец
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Яндекс
Закончилась Всероссийская донорская неделя, но доноры всегда нужны медучреждениям Петербурга.

На пункты переливания в рамках акции пришло около 700 человек. 655 из них стали донорами. Медикам удалось собрать 295 литров донорской крови, это поможет в лечении почти 1500 пациентов.

«Для нас эта акция стала настоящим спасением - донорская активность сейчас низкая и из-за эпидемиологической обстановки, и из-за того, что наступило лето. Я сама являюсь активным донором и присоединилась к мероприятию - сдала кровь в 21 раз. Мне кажется, что сейчас особенно важно организовывать такие акции, напоминать людям, как важна их помощь», - говорит Мария Гоготова, медсестра Трансфузиологического отделения клиники им. Петра Великого, руководитель донорского сообщества обучающихся Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови.

Врачи напоминают, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими и другими заболеваниями окажется под угрозой. Кроме того, сейчас в Петербурге есть особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и донорах плазмы, переболевших COVID-19.

В Службе крови и раньше всегда была обеспечена безопасность доноров. Сейчас меры безопасности усилены: персонал проходит дополнительную проверку, донорам измеряют температуру, предоставляют маски и дезинфицирующие средства, помещения проветривают и обеззараживают. Единовременно в отделениях переливания может находиться не более 50 человек.

Желающих помочь ждут на 6 пунктах переливания крови, участвующих в акции:

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова

Принимают доноров с 08:30 до 12.00. Максимум 50 человек, с паспортом РФ. Особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и доноров плазмы COVID-19.

Адрес: улица Льва Толстого дом 19 корпус 53, вход с правого крыла здания. Телефон: +7 812 429-24-13

Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова

Принимают доноров с 08:30 до 12.00. Максимум 50 человек, с паспортом РФ. Особая необходимость в донорах 1(-), 3(-) групп крови.

Адрес: проспект Луначарского, дом 47. Телефон: +7 812 558-65-30

Городская клиническая больница №31

Принимают доноров с 08:30 до 12:00. Максимум 30 человек, с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС. Необходимы все группы крови.

Адрес: Проспект Динамо, дом 3. Телефон: +7 812 235-73-81

E-mail: opk31.spb@mail.ru

Прием доноров осуществляется только по записи on-line spbsverdlovka.ru/zayavka-donora.html

Городской клинический онкологический диспансер

Принимают доноров с 9.00 до 11.00. Максимум 25 человек, с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС. Необходимы все группы крови.

Адрес: Проспект Ветеранов, дом 56 (ст. метро "Проспект Ветеранов", а затем 15-20 минут пешком или одна остановка на любом транспорте в сторону улицы Лени Голикова). Телефон: 7 812 607-06-71

E-mail: opk@gkod.spb.ru

Городская больница Святого Великомученика Георгия

Принимают доноров с 9.00 до 12.00. Максимум 20 человек, с регистрацией в СПб и ЛО, нужен СНИЛС. Необходимы все группы крови, в особенности 1, 2 всех резусов и доноров плазмы COVID-19.

Адрес: Северный проспект, 1. Телефон: +7 812 576-51-72.

Прием доноров только по записи по телефону ОПК или ВК vk.com/spbdonors

Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого

Принимают доноров: с 10.00 до 12.30. Максимум 30 человек, с паспортом РФ.

Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1 этаж.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС, в некоторых ОПК требуется регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и утром перед дотацией необходимо легко позавтракать.

Источник: Комитет по молодежной политике
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