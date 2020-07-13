Донорская засуха в Петербурге

Петербуржцев приглашают на 4 пункта переливания крови, чтобы восполнить нехватку доноров в городских больницах в среду, 15 июля. В этот раз пункты готовы принять доноров с практически любой группой крови. Причиной тому стали отпуска и летние каникулы, из-за которых опустели коридоры больниц и истощились запасы донорской крови.

Участниками акции станут студенты, работающая молодёжь и другие неравнодушные петербуржцы. Также отделение ПСПбГМУ им. Павлова посетят председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Беляев Денис и соучредитель «Фонда Доноров» и директор эндаумент-фонда «Страна помогает» Дмитрий Кацуба.

«Кровь нужна всегда, так как ее не хватает. Донорство крови – это добровольный, очень важный и ценный вклад, который может сделать каждый здоровый человек в копилку нашего общего здоровья. Процедура занимает не так много времени, а ваша сданная кровь может спасти чьи-то жизни, помочь выздоровлению. Очень важно уметь помогать. Я ответственно отношусь к донорству, ранее сдавал кровь и буду продолжать эту важную для себя традицию», - рассказал Денис Беляев.

Летом отделения переливания крови оказались в сложном положении. И причиной тому стала даже не самоизоляция: на всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Работающая молодёжь и студенты разъехались кто куда во время отпускного периода и летних каникул. Но без доноров тяжелобольным гражданам Санкт-Петербурга не справиться. К сожалению, у онкологических заболеваний, аварий, травматичных происшествий нет ни выходных, ни отпуска, ни летних каникул.

«Дорогие друзья! Лето - прекрасная пора для отдыха и отпусков. Однако болезням эти слова не знакомы. Больницы продолжают активно работать, хирурги - оперировать, онкологи - проводить химиотерапию. Люди продолжают болеть и нуждаются в помощи не меньше, чем в другое время года. Именно поэтому сохранение запаса донорской крови, как незаменимого и жизненно необходимого компонента лечения, является важным элементом работы любого отделения переливания крови. Мы ждем каждого донора, готового помочь в том, чтобы сохранить запас крови в медицинских учреждениях!», - призывает Станислав Абрамовский, заведующий отделением переливания крови Клинической больницы №122 имени Л.Г. Соколова.

Доноры могут всего за 1 день помочь исправить это положение и всего за час своего времени внести реальный вклад в жизни тех, чья жизнь может висеть на волоске.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Где можно сдать кровь и её компоненты 14 и 15 июля:

ПСПбГМУ им. Павлова (15 июля)

Адрес: м. Петроградская. Ул. Л.Толстого, д. 19, корп. 53

Время приёма доноров: 08:30-12:00

При себе иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года. Предварительно нужно записаться: http://fdo.1spbgmu.ru/spetsialisty/donor

Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова (15 июля)

Адрес: м. Озерки пр.Луначарского, д. 47

Время приёма доноров: 09:00-12:00

Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови Кировский район (15 июля)

Адрес: м.Проспект Ветеранов. пр-т Ветеранов, д. 56 (вход сейчас через служебный)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

Принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистраций

Санкт-Петербургская городская Мариинская больница центральный район (15 июля)

Адрес: м.Маяковская. Литейный пр-т., д. 56

Время приёма доноров: 09:00-12:00, вторник/четверг

Принимают с пропиской СПб, ЛО и временной регистрацией

Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого (14 июля)

Адрес: Пискаревский пр., д.47, пав.26, 1 этаж

Время приёма доноров: 10:00-12:30

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Если вы хотите помочь и принять участие в донорской акции, оставьте свои контактные данные, которые будут переданы в отделения переливания, чтобы не создавать очередей и сделать эту акцию максимально безопасной: https://forms.gle/sS6Y5XxRLyd8j7yc8