Что с коронавирусом?

«Питерец.ру» отмечает, что распространение коронавирусной инфекции по-прежнему происходит в мире. На сегодняшний день этой инфекцией заразилось более 7 млн. людей. При этом более 400 тыс. таких случаев оказались смертельными. Однако сейчас пандемия идет на спад.

В нашей стране постепенно начинают снимать ограничения, связанные с режимом самоизоляции. К этой тактике прибегают и в Петербурге. Снятие происходит достаточно аккуратно, чтобы предотвратить новую волну заражений.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня в городе на Неве открываются непродовольственные магазины. Петербург постепенно возвращается к привычной жизни, хотя некоторые ограничения все же остаются. Власти не торопятся вводить послабления.