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Питерец.ру » Общество » Туристического сезона не будет

Туристического сезона не будет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Туристического сезона в Петербурге в этом году ожидать не стоит

«Питерец.ру» сообщает, что из-за пандемии коронавируса туристический сезон в Петербурге вряд ли возможен в этом году. В настоящий момент в Северной столице не готовы к отмене ограничительных мер. Об этом заявил главный санитарный врач города Наталья Башкетова. Она предположила, что туристического сезона может не быть в этом году и в других регионах.

В Петербурге всего было выявлено около 17 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 6 тыс. человек выздоровело. 223 человека умерли от этой инфекции. В отличие от Москвы город на Неве еще не вышел на плато по коронавирусу. Рост количества заболевших по-прежнему наблюдается.

Власти Петербурга не торопятся снимать ограничения. В городе стремятся предотвратить резкое увеличение численности зараженных.

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