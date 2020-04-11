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Питерец.ру » Общество » Оштрафовали за прием гостей

Оштрафовали за прием гостей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербурженку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что жительницу Северной столицы привлекли к административной ответственности за нарушение правил самоизоляции. Петербурженка ранее контактировала с больным коронавирусом, потому в конце марта ее обязали самоизолироваться до 12 апреля. Однако стало известно, что женщина нарушила предписание и 8 апреля принимала у себя гостей. В итоге суд обязал нарушительницу выплатить штраф в размере 15 тыс. руб.

Власти Петербурга предпринимают серьезные усилия, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории города. Жителям следует серьезнее отнестись к требованиям, которые вызваны этой ситуацией. В некоторых случаях можно нарваться на штраф.

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