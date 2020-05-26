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Питерец.ру » Общество » Беглов оставил ограничения

Беглов оставил ограничения

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59
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Глава Петербурга не торопится снимать ограничения из-за коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов пока не собирается снимать имеющиеся ограничения. Александр Дмитриевич считает, что делать это еще рано. В Петербурга число заболевших коронавирусом за сутки выше числа выздоровевших. Потому ограничения нужно пока сохранить.

При этом Беглов отметил, что количество зараженных в Северной столице за минувшую неделю сократилось на 7%. Что касается тестирования, то в этом аспекте в городе имеются серьезные сдвиги. В Петербурге делают 240 тестов на каждые 100 тыс. человек. Это в 4 раза больше установленного норматива.

Напоминаем, что региональные власти могут сами решать вопрос о снятии и продлении ограничений, вызванных коронавирусом. Это обусловлено тем, что ситуация в разных субъектах РФ отличается.

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