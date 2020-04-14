Авиарейсов стало меньше

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России оставляет желать лучшего. В таком положении власти пытаются оградить жителей от возможности заражения, сведя ее к минимуму. Особое внимание уделяют Москве, Московской области и городам-миллионникам, в группу которых входит и Петербург.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице снова сократили количество авиарейсов для массовых направлений. До начала пандемии их было 140 в неделю. Потом ежедневное количество таких рейсов сократили до 10. Сейчас рейсов станет еще меньше – от 3 до 8 в зависимости от дня недели. Полетные программы были скорректированы и в других крупных городах. Это необходимые меры предосторожности, вызванные борьбой с коронавирусом.