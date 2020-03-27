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Питерец.ру » Общество » Нельзя посещать храмы?

Нельзя посещать храмы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В патриархии возмутились по поводу решения о запрете посещения храмов

«Питерец.ру» сообщает, что правительство Петербурга приняло решение о запрете на посещение некоторых объектов. В эту категорию попали и храмы. Такая мера вызвана ситуацией с коронавирусом.

Однако в Московской Патриархии не согласились с таким постановлением. Руководство РПЦ считает, что запрет на посещение храмов вступает в противоречие с Конституцией РФ, в которой человек имеет право на вероисповедания. Это право может быть ограничено только с помощью Федерального закона.

С одной стороны, можно понять городское правительство, пытающееся свести риски заражения коронавирусом к минимуму. С другой стороны, есть правда и на стороне РПЦ. Посмотрим, чем закончится эта история. Напоминаем, что сейчас в России зафиксировано примерно 840 случаев заражения коронавирусом. В Петербурге таких случаев насчитывается 26.

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