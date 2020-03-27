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Питерец.ру » Общество » Почему нет режима ЧС?

Почему нет режима ЧС?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В стране не собираются вводить чрезвычайное положение

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не намерены водить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Это обусловлено тем, что правительство РФ стало заблаговременно предпринимать необходимые меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Потому в этом отношении дела в России обстоят лучше чем во многих других странах.

«Питерец.ру» отмечает, что в регионах РФ приостановлены массовые мероприятия. Правительство ввело ряд ограничительных мер, но режима ЧС сейчас ожидать не стоит. Коронавирус распространяется на территории России. Но его распространение идет не такими активными темпами, потому ситуация находится под контролем.

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