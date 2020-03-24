Посылки на дом

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня «Почта России» снизила цены на курьерские услуги. Теперь можно заказать доставку посылки весом до 2,5 кг на дом за 100 руб. Это положение действует в Северной столице и других городах с численностью населения более 1 млн. человек. Еще с 8 апреля можно будет заказать курьерскую доставку посылки весом до 31 кг.

«Почта России» стремится максимально оцифровывать стандартные услуги, что вызвано борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас заказать доставку посылки можно на официальном сайте или с помощью мобильного приложения.

В текущих условиях многие организации приспосабливаются к сложившейся ситуации. Делается все возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса.