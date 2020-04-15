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Питерец.ру » Общество » Безработных становится больше

Безработных становится больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.aif.ru
В Петербурге увеличилось число безработных граждан

«Питерец.ру» сообщает, что за последние две недели в Северной столице стало больше безработных. Их число увеличилось на 13,8%. Если раньше их было 14,5 тыс. человек, то теперь это количество равно 16,5 тыс. Если такая динамика сохранится, то уже через неделю их будет 18,5 тыс. человек, а к концу следующего месяца безработных в Петербурге будет 22-25 тыс.

Безусловно, такая ситуация вызвана распространением коронавирусной инфекции. Это обернулось тем, что некоторые люди потеряли работу. Режим самоизоляции повлиял и на процесс регистрации безработных. Сейчас подать документы для получения этого статуса можно онлайн. Сегодня в городе на Неве большим спросом пользуются вакансии курьера, медработника и it-специалиста.

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